Эксперт по туризму Мельник назвал Кубань одним из лучших направлений в бархатный сезон

Эксперт по туризму Николай Мельник назвал лучшие направления для путешествий в бархатный сезон.

«Самым популярным направлением в этот период будут курорты Краснодарского края, если мы говорим про те варианты, куда открыты полёты. Второе направление по популярности — это Байкал. Также я рекомендую ехать в Калининград», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, уже сейчас можно наблюдать незначительные корректировки цен в меньшую сторону.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.