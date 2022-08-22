Эксперт в сфере недвижимости назвал оптимальный вариант жилья для семьи с ребёнком
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В беседе с «Российской газетой» он заявил, что такую квартиру нетрудно перепродать, если встанет вопрос о расширении.
«Ощутимо больше стало клиентов, которые приобретают жильё для сохранения средств, а также привлекают сравнительно недорогой кредит для этого (например, айтишники)», — отметил Железнов.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.