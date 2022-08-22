Автоэксперт Архиреев заявил, что в Россию стали привозить больше китайских автомобилей

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев прокомментировал ситуацию на российском авторынке.

«Сейчас очень много автомобилей именно китайских производителей. Если взять ту же статистику «Автостата», видно, что очень много новых постановок на учёт, стало завозиться больше автомобилей. Можно выделить Chery, который идёт вперёд семимильными шагами уже не первый год, обновляя модельный ряд практически ежегодно и даже выпуская по несколько новинок», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, другие марки из КНР также демонстрируют рост, но не такими темпами.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.