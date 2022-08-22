Центры «Мои документы» оказали более 200 млн госуслуг за 11 лет
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Об этом сообщает НСН.
«На сегодняшний день офисы госуслуг открыты для жителей каждого района столицы, а число специалистов превысило 11 тыс. Количество государственных услуг, которые можно получить по экстерриториальному принципу, выросло почти в 25 раз: в 2013 году горожане могли получить в любом офисе «Мои документы» независимо от места регистрации только 4% услуг, а сегодня — более 99%», — отметила Ракова.
По её словам, открыто семь флагманских офисов, предоставляющих расширенный перечень госуслуг, а также Дворец госуслуг на ВДНХ.
Ранее телеканал «360» сообщал, что социальными услугами в Московской области пользуются более 80 тыс. жителей.