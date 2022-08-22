Центры «Мои документы» оказали более 200 млн госуслуг за 11 лет

Центры «Мои документы» оказали свыше 200 млн госуслуг за 11 лет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«На сегодняшний день офисы госуслуг открыты для жителей каждого района столицы, а число специалистов превысило 11 тыс. Количество государственных услуг, которые можно получить по экстерриториальному принципу, выросло почти в 25 раз: в 2013 году горожане могли получить в любом офисе «Мои документы» независимо от места регистрации только 4% услуг, а сегодня — более 99%», — отметила Ракова.

По её словам, открыто семь флагманских офисов, предоставляющих расширенный перечень госуслуг, а также Дворец госуслуг на ВДНХ.

Ранее телеканал «360» сообщал, что социальными услугами в Московской области пользуются более 80 тыс. жителей.