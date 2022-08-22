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Страховщик Хуторянский назвал самые потенциально опасные виды общественного транспорта

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Директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании «Согласие» Алексей Хуторянский назвал самые потенциально опасные виды общественного транспорта.
Страховщик Хуторянский назвал самые потенциально опасные виды общественного транспорта
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«По статистике компании, с начала 2021 года наибольшее количество пострадавших было при автобусных перевозках в пригородном сообщении, а именно — 41 пострадавший с общей суммой возмещения более 26 млн рублей. Немногим меньше пострадавших было в автобусных перевозках в городском сообщении (20 пассажиров) и междугороднем (16 пассажиров)», — цитирует эксперта «Российская газета».

Как отметил Хуторянский, пригородное и междугороднее сообщение характеризуются более высокими скоростями, поэтому и тяжесть травм там выше.

Наиболее безопасным общественным транспортом эксперт назвал трамваи, троллейбусы, пригородные поезда, речной и морской транспорт, а также авиацию.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане в этом году сократилось число ДТП, при этом выросло число погибших в них.

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