Страховщик Хуторянский назвал самые потенциально опасные виды общественного транспорта

Директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании «Согласие» Алексей Хуторянский назвал самые потенциально опасные виды общественного транспорта.

«По статистике компании, с начала 2021 года наибольшее количество пострадавших было при автобусных перевозках в пригородном сообщении, а именно — 41 пострадавший с общей суммой возмещения более 26 млн рублей. Немногим меньше пострадавших было в автобусных перевозках в городском сообщении (20 пассажиров) и междугороднем (16 пассажиров)», — цитирует эксперта «Российская газета».

Как отметил Хуторянский, пригородное и междугороднее сообщение характеризуются более высокими скоростями, поэтому и тяжесть травм там выше.

Наиболее безопасным общественным транспортом эксперт назвал трамваи, троллейбусы, пригородные поезда, речной и морской транспорт, а также авиацию.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане в этом году сократилось число ДТП, при этом выросло число погибших в них.