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Александр Дугин прокомментировал убийство своей дочери Дарьи

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Философ Александр Дугин прокомментировал убийство своей дочери Дарьи. Автомобиль, за рулём которого она находилась, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.
Александр Дугин прокомментировал убийство своей дочери Дарьи
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Дугин поблагодарил всех, кто выразил соболезнования. Его слова передал учредитель «Царьград ТВ» Константин Малофеев. Он опубликовал письмо философа.

«Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России её подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ, не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются», — отметил Дугин.

Он добавил, что прощание с Дарьей состоится 23 августа в 10:00 в телецентре «Останкино».

Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.

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