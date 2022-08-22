Александр Дугин прокомментировал убийство своей дочери Дарьи
- РИА Новости
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Дугин поблагодарил всех, кто выразил соболезнования. Его слова передал учредитель «Царьград ТВ» Константин Малофеев. Он опубликовал письмо философа.
«Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России её подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ, не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются», — отметил Дугин.
Он добавил, что прощание с Дарьей состоится 23 августа в 10:00 в телецентре «Останкино».
Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.