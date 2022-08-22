Сотрудников МЧС Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за жары и пожаров

Сотрудников МЧС России по Подмосковью и Мособлпожспаса перевели на усиленный режим работы из-за жары и высокой пожарной опасности в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«И Мособлпожспас, и сотрудники МЧС регулярно проводят мониторинг, перешли на усиленную форму несения службы, чтобы максимально внимательно смотреть за всем, что происходит в лесах», — рассказал он.

Также губернатор отметил, что Москва и Подмосковье выделили дополнительные средства и ресурсы на борьбу с лесными пожарами в Рязанской области.

Вместе с этим он призвал жителей области быть аккуратными во время летнего отдыха.

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