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Сотрудников МЧС Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за жары и пожаров

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Сотрудников МЧС России по Подмосковью и Мособлпожспаса перевели на усиленный режим работы из-за жары и высокой пожарной опасности в регионе.
Сотрудников МЧС Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за жары и пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«И Мособлпожспас, и сотрудники МЧС регулярно проводят мониторинг, перешли на усиленную форму несения службы, чтобы максимально внимательно смотреть за всем, что происходит в лесах», — рассказал он.

Также губернатор отметил, что Москва и Подмосковье выделили дополнительные средства и ресурсы на борьбу с лесными пожарами в Рязанской области. 

Вместе с этим он призвал жителей области быть аккуратными во время летнего отдыха.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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