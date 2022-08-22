Сотрудников МЧС Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за жары и пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«И Мособлпожспас, и сотрудники МЧС регулярно проводят мониторинг, перешли на усиленную форму несения службы, чтобы максимально внимательно смотреть за всем, что происходит в лесах», — рассказал он.
Также губернатор отметил, что Москва и Подмосковье выделили дополнительные средства и ресурсы на борьбу с лесными пожарами в Рязанской области.
Вместе с этим он призвал жителей области быть аккуратными во время летнего отдыха.
Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.