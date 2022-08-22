Передвижные лаборатории анализируют воздух в Подмосковье из-за пожаров

Министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.

Как сообщает телеканал «360», особое внимание уделяют южным и юго-восточным территориям, где передвижные лаборатории ведомства круглосуточно анализируют данные, поступающие с постов контроля качества атмосферного воздуха.

За последние сутки лаборатории работали в Зарайске, Серпухове, Чехове, Коломне, Шатуре, Егорьевске, Воскресенске, Подольске, Домодедове, Красногорске и Балашихе.

«Концентрации основных продуктов сгорания — соединений азота, углерода и взвешенных частиц — колебались от 0,1 до 0,6 ПДК (предельно допустимая концентрация. — RT)», — сообщил министр об итогах проверок.

Он также добавил, что на сегодняшний день угроз для жизни и здоровья нет.

Накануне первый замначальника Главного управления пожарной охраны областного МЧС Олег Гребенюк заявил, что обстановка с лесными пожарами на территории Рязанской области нестабильная.