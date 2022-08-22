В Подмосковье построят ещё 25 объектов коммерческой недвижимости

Центр содействия строительству одобрил возведение ещё 25 новых объектов коммерческой недвижимости в Подмосковье, из которых десять объектов крупного и 15 — малого бизнеса.

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