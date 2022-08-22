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В Подмосковье построят ещё 25 объектов коммерческой недвижимости

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Центр содействия строительству одобрил возведение ещё 25 новых объектов коммерческой недвижимости в Подмосковье, из которых десять объектов крупного и 15 — малого бизнеса.
В Подмосковье построят ещё 25 объектов коммерческой недвижимости
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Как сообщает телеканал «360», среди одобренных объектов недвижимости — птичники, производственные комплексы и заправки.

Их построят в Наро-Фоминске, Богородском, Долгопрудном, Подольске, Солнечногорске, Раменском и Рузском округах.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки сообщало, что в Московской области запустили образовательную программу «Женский бизнес. Хочу. Могу. Делаю».

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