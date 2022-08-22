В Кабардино-Балкарии завершилось массовое восхождение на Эльбрус. В мероприятии приняли участие более 100 человек из 20 регионов России.

Как сообщает ОТР, участникам восхождения вручили отличительные знаки, их имена будут выбиты на памятной доске.

Восхождение было посвящено столетию Кабардино-Балкарской Республики. Взойти на Эльбрус удалось только со второй попытки из-за тяжёлых погодных условий.

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