В Кабардино-Балкарии завершилось массовое восхождение на Эльбрус
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Как сообщает ОТР, участникам восхождения вручили отличительные знаки, их имена будут выбиты на памятной доске.
Восхождение было посвящено столетию Кабардино-Балкарской Республики. Взойти на Эльбрус удалось только со второй попытки из-за тяжёлых погодных условий.
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