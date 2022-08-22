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В Кабардино-Балкарии завершилось массовое восхождение на Эльбрус

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В Кабардино-Балкарии завершилось массовое восхождение на Эльбрус. В мероприятии приняли участие более 100 человек из 20 регионов России.
В Кабардино-Балкарии завершилось массовое восхождение на Эльбрус
  • Gettyimages.ru
  • © Chapay2000 / 500px

Как сообщает ОТР, участникам восхождения вручили отличительные знаки, их имена будут выбиты на памятной доске.

Восхождение было посвящено столетию Кабардино-Балкарской Республики. Взойти на Эльбрус удалось только со второй попытки из-за тяжёлых погодных условий. 

Ранее в беседе с телеканалом «360» метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.

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