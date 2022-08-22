Продавать товары Reebok в России будет турецкий холдинг FLO Retailing

Продавать товары бренда Reebok в России будет турецкий холдинг FLO Retailing. Об этом информирует Life.ru со ссылкой на письмо, которое отправила компания участникам программы лояльности.

Gettyimages.ru

© Future Publishing