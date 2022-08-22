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Продавать товары Reebok в России будет турецкий холдинг FLO Retailing

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Продавать товары бренда Reebok в России будет турецкий холдинг FLO Retailing. Об этом информирует Life.ru со ссылкой на письмо, которое отправила компания участникам программы лояльности.
Продавать товары Reebok в России будет турецкий холдинг FLO Retailing
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

В письме говорится, ООО «ФЛО ОБУВЬ РУ» получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России.

По данным Life, турецкий холдинг FLO Retailing владеет брендами U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. По информации издания, холдинг приобрёл российское подразделение Reebok.

Ранее немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas объявила о приостановке работы магазинов и онлайн-торговли в России.

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