Продавать товары Reebok в России будет турецкий холдинг FLO Retailing
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В письме говорится, ООО «ФЛО ОБУВЬ РУ» получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России.
По данным Life, турецкий холдинг FLO Retailing владеет брендами U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. По информации издания, холдинг приобрёл российское подразделение Reebok.
Ранее немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas объявила о приостановке работы магазинов и онлайн-торговли в России.