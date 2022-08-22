военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МЧС предупредило о самом высоком уровне пожарной опасности в Москве

Короткая ссылка
В Москве в ближайшие три дня, начиная с 23 августа, ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности в связи с жаркой погодой. 
МЧС предупредило о самом высоком уровне пожарной опасности в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.

В ближайшие дни в Москве прогнозируется до +33 °С.

«В период с 00.00 23 августа до конца суток 25 августа в Москве ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс)», — заявили в МЧС.

В МЧС рекомендовали жителям и гостям столицы соблюдать требования пожарной безопасности. 

Ранее Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 23 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить