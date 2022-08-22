МЧС предупредило о самом высоком уровне пожарной опасности в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
В ближайшие дни в Москве прогнозируется до +33 °С.
«В период с 00.00 23 августа до конца суток 25 августа в Москве ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс)», — заявили в МЧС.
В МЧС рекомендовали жителям и гостям столицы соблюдать требования пожарной безопасности.
Ранее Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 23 августа.