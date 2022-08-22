В Асбесте кандидат в депутаты гордумы снялся с выборов после скандала с волонтёрами

В городе Асбесте Свердловской области самовыдвиженец Егор Александрин, кандидат в депутаты гордумы, сын действующего депутата города, снялся с выборов после скандала из-за его заявлений о волонтёрах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Максима Бестфатера.

«Александрин-младший к партии никакого отношения не имеет, свою кандидатуру с выборов снимает», — сказал Бестфатер.

По его словам, отец самовыдвиженца уходит с должности заместителя секретаря местного отделения «Единой России» по собственному желанию, но по-прежнему является кандидатом от партии на местных выборах в Асбесте.

По данным агентства, ранее волонтёр Асбестовского автоклуба разместила в соцсетях видео, на котором Александрин-младший оскорбил её и других коллег, назвав их «грязью», а себя «человеком». При этом он назвал автомобили волонтёров «вёдрами» и потребовал от них уехать.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя скандал, заявил, что Александрин «заслуживает только подзатыльников» и в городской думе ему «делать нечего».