Синоптик Синенков рассказал о причинах природных пожаров в России
- РИА Новости
По словам синоптика, 90% пожаров связано с безответственным поведением людей.
«Но большое значение именно для распространения пожаров имеют погодные условия. Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров являются длительный период отсутствия осадков и высокие температуры», — рассказал он.
Как объяснил Синенков, это приводит к тому, что появляется большое количество сухой травы на полях, а в лесах очень сухая почва.
«Такие условия как раз наблюдаются сейчас в центре европейской части России. Такая высокая степень пожарной опасности, по нашим предположениям, будет сохраняться всю следующую неделю. Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться», — заключил собеседник RT.
Ранее в Авиалесоохране рассказали, что за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 80 природных пожаров на площади 1436 га.