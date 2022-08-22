Синоптик Синенков рассказал о причинах природных пожаров в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с RT рассказал о причинах, влияющих на возникновение и распространение природных пожаров в России.

По словам синоптика, 90% пожаров связано с безответственным поведением людей.

«Но большое значение именно для распространения пожаров имеют погодные условия. Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров являются длительный период отсутствия осадков и высокие температуры», — рассказал он.

Как объяснил Синенков, это приводит к тому, что появляется большое количество сухой травы на полях, а в лесах очень сухая почва.

«Такие условия как раз наблюдаются сейчас в центре европейской части России. Такая высокая степень пожарной опасности, по нашим предположениям, будет сохраняться всю следующую неделю. Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться», — заключил собеседник RT.

Ранее в Авиалесоохране рассказали, что за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 80 природных пожаров на площади 1436 га.