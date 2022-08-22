военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Синоптик Синенков рассказал о причинах природных пожаров в России

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с RT рассказал о причинах, влияющих на возникновение и распространение природных пожаров в России.
Синоптик Синенков рассказал о причинах природных пожаров в России
  • РИА Новости

По словам синоптика, 90% пожаров связано с безответственным поведением людей.

«Но большое значение именно для распространения пожаров имеют погодные условия. Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров являются длительный период отсутствия осадков и высокие температуры», — рассказал он.

Как объяснил Синенков, это приводит к тому, что появляется большое количество сухой травы на полях, а в лесах очень сухая почва.

«Такие условия как раз наблюдаются сейчас в центре европейской части России. Такая высокая степень пожарной опасности, по нашим предположениям, будет сохраняться всю следующую неделю. Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться», — заключил собеседник RT.

Ранее в Авиалесоохране рассказали, что за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 80 природных пожаров на площади 1436 га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить