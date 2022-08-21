Бастрыкин поручил передать дело о ДТП в Ульяновской области в главное управление СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту ДТП в Ульяновской области, в результате которого погибли 16 человек, в Главное следственное управление ведомства.

«Глава ведомства поручил установить все обстоятельства аварии, повлёкшей гибель людей, истребовать и изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как ранее сообщил МИД Киргизии, в результате происшествия погибли 14 граждан республики.

ДТП произошло 21 августа около 14:00 на трассе М-5 в Николаевском районе Ульяновской области.

Предположительно, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.