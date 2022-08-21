«Рособоронэкспорт» на форуме «Армия-2022» заключил два контракта на сумму более $390 млн, сообщило Министерство обороны.

«В рамках военно-технического сотрудничества АО «Рособоронэкспорт» заключено два контракта на сумму более $390 млн», — приводит РИА Новости сообщение, подводящее итоги работы выставки.

За семь дней работы форума его посетили 1 903 536 человек, в том числе делегации 85 иностранных государств, 18 из них — высокого уровня.

Как пишет ТАСС, Минобороны России на форуме заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями ОПК на общую сумму более 525 млрд рублей.