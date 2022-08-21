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Масочный режим вновь введён в Еврейской автономной области

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Масочный режим, приостановленный в Еврейской автономной области (ЕАО) с 14 июня из-за стабилизации ситуации с коронавирусом, вновь введён в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, подписанное вице-губернатором области — первым зампредом правительства автономии Дмитрием Братыненко.

«В соответствии с письмом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО от 17 августа... постановляю признать утратившим силу постановление губернатора ЕАО от 14 июня «О приостановлении действия отдельных положений некоторых постановлений губернатора ЕАО», — говорится в документе.

Ранее власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста в регионе уровня заболеваемости.

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