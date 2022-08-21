Глава ДНР Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной
В ночь на 21 августа стало известно, что в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, инцидент произошёл в районе посёлка Большие Вязёмы.
Ряд Telegram-каналов сообщили, что в автомобиле могла находиться Дарья Дугина, которая возвращалась с фестиваля «Традиция», проходившего в подмосковной усадьбе «Захарово».
«Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!» — написал глава ДНР.
По словам Пушилина, «террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь».