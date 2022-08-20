Глава МЧС Куренков дал старт Открытому чемпионату Москвы по боевому развёртыванию

Глава МЧС России Александр Куренков открыл финальный этап чемпионата Москвы по боевому развёртыванию, посвящённому памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга.

Мероприятие проходит в столичном парке Горького в рамках III Международного пожарно-спасательного конгресса.

«Все мы прекрасно знаем, что спорт является неотъемлемой частью профессиональной подготовки пожарных и спасателей. Ежедневные тренировки не только укрепляют тело, но и закаляют боевой дух... На спортивных соревнованиях задаются новые уровни мастерства, к которым будет тянуться каждый сотрудник», — сказал Куренков.

Отмечается, что участники мероприятий почтили память погибших при исполнении служебного долга товарищей минутой молчания. В ходе мероприятия глава МЧС вручил медаль «За отвагу на пожаре» вдове пожарного Заяца Александра Петровича, который проявил исключительную самоотверженность и мужество на пожаре в жилом доме в Москве.

Вместе с этим Куренков посмотрел матч по пожарному футболу, или «файербол», который сочетает в себе черты классического мини-футбола и специальной подготовки газодымозащитников: участники выходят на поле в полном обмундировании и дыхательных аппаратах. Данное состязание представляет собой одну из форм адаптации газодымозащитников к работе в дыхательном аппарате, развития выносливости и особого ритма дыхания.