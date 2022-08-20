Специалист центра «Фобос» заявил о снижении концентрации вредных веществ в воздухе Москвы
- РИА Новости
Заводченков отметил, что Москву вновь накрыл дымовой шлейф от пожаров в Рязанской области.
«Столичные метеостанции не фиксируют видимость хуже 7 км. В четверг было до 4 км», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что в ближайшие дни сохранится ситуация, благоприятная для выноса дымовых шлейфов в Центральный регион.
Ранее в беседе с «Известиями» профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак рассказал, что дым, который установился в Москве из-за пожаров в Рязанской области, нельзя назвать смогом.