Специалист центра «Фобос» заявил о снижении концентрации вредных веществ в воздухе Москвы

Ведущий специалист центра «Фобос» Вадим Заводченков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что, по данным станции Мосэкомониторинга, концентрация вредных веществ в московском воздухе уменьшилась в полтора-два раза, видимость также улучшилась.

Заводченков отметил, что Москву вновь накрыл дымовой шлейф от пожаров в Рязанской области.

«Столичные метеостанции не фиксируют видимость хуже 7 км. В четверг было до 4 км», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в ближайшие дни сохранится ситуация, благоприятная для выноса дымовых шлейфов в Центральный регион.

Ранее в беседе с «Известиями» профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак рассказал, что дым, который установился в Москве из-за пожаров в Рязанской области, нельзя назвать смогом.