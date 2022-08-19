В Альянсе турагентств рассказали о ценах на пляжный отдых осенью

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал о ценах на пляжный отдых осенью.

«В хороший отель в Турции можно будет слетать из Москвы уже не за 150 тыс. рублей за двоих на неделю, а за 100 тыс. Конечно, нам очень далеко до прежних цен», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Мкртчян, цены на отдых в Египет сравняются с турецкими, поскольку осенью там устанавливается комфортная погода.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал текущий туристический сезон.