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В Альянсе турагентств рассказали о ценах на пляжный отдых осенью

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Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал о ценах на пляжный отдых осенью.
В Альянсе турагентств рассказали о ценах на пляжный отдых осенью
  • Gettyimages.ru
  • © Ascent/PKS Media Inc.

«В хороший отель в Турции можно будет слетать из Москвы уже не за 150 тыс. рублей за двоих на неделю, а за 100 тыс. Конечно, нам очень далеко до прежних цен», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Мкртчян, цены на отдых в Египет сравняются с турецкими, поскольку осенью там устанавливается комфортная погода.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал текущий туристический сезон.

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