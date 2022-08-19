В «Автостате» заявили о росте доли продаж самосвалов в июле

В аналитическом агентстве «Автостат» заявили о росте доли продаж новых самосвалов. В июле 2022 года она составила 48%, это почти половина рынка грузовых машин.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, в январе — марте 2022 года доля самосвалов составляла 20—23% от общего объёма рынка грузовиков. В апреле она выросла до 33%, в мае — до 36%, в июне — до 43%.

«Если в начале 2022 года только треть купленных самосвалов была из КНР, то в июле 2022 года на их долю пришлось уже две трети», — заявил руководитель пресс-службы агентства Азат Тимерханов.

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