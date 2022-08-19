Путин: России нужен крепкий тыл в виде надёжной демократической политической системы

России нужен крепкий тыл в виде надёжной и развивающейся демократической политической системы, чтобы страна могла чувствовать себя уверенно, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надёжную, развивающуюся, демократическую политическую систему. И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь», — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что большая нагрузка будет лежать на сотрудниках избирательных комиссий всех уровней.

«Если какая-то дополнительная помощь нужна будет от государства, пожалуйста, я всегда в вашем распоряжении, вы знаете, у нас прямая связь есть в любую секунду», — подчеркнул Путин в разговоре с Памфиловой.

В России в 2022 году пройдут выборы 15 высших должностных лиц регионов, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов и депутатов органов местного самоуправления, напоминает агентство.