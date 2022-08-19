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В Самарской области завели дело по факту ДТП с четырьмя жертвами

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В Самарской области завели уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
В Самарской области завели дело по факту ДТП с четырьмя жертвами
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Авария произошла 13 августа на трассе Самара — Большая Черниговка. Иномарка Datsun выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом.

Погибли три человека, находившиеся в легковой машине, в том числе десятилетний мальчик. Ещё один ребёнок был госпитализирован, позже он скончался.

Ранее агентство «Невские новости» сообщило, что в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области назвали число пострадавших в ДТП с участием такси.

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