военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Самарская область приняла 1,2 млн туристов в первом полугодии

Короткая ссылка
Самарская область приняла около 1,2 млн туристов в первом полугодии 2022 года.
Самарская область приняла 1,2 млн туристов в первом полугодии
  • Gettyimages.ru
  • © JGalione

Об этом сообщает volga.news.

Чаще всего в регион приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Оренбургской, Ульяновской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

«С каждым годом туризм становится всё более значимым сектором экономики. Развиваются сфера гостеприимства, сфера общепита, разработано огромное количество туристических маршрутов. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, есть возможности развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить