Самарская область приняла 1,2 млн туристов в первом полугодии
- Gettyimages.ru
- © JGalione
Об этом сообщает volga.news.
Чаще всего в регион приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Оренбургской, Ульяновской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.
«С каждым годом туризм становится всё более значимым сектором экономики. Развиваются сфера гостеприимства, сфера общепита, разработано огромное количество туристических маршрутов. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.
По его словам, есть возможности развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм.
Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.