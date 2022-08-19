Самарская область приняла 1,2 млн туристов в первом полугодии

Самарская область приняла около 1,2 млн туристов в первом полугодии 2022 года.

Об этом сообщает volga.news.

Чаще всего в регион приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Оренбургской, Ульяновской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

«С каждым годом туризм становится всё более значимым сектором экономики. Развиваются сфера гостеприимства, сфера общепита, разработано огромное количество туристических маршрутов. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, есть возможности развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.