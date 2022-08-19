Город в Калининградской области получит грант всероссийского конкурса по благоустройству
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Муниципалитет представил проект благоустройства парковой прибрежной территории «Круг здоровья». На реализацию будет направлено 50 млн рублей.
Главная задача конкурса — поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств. Участвовать могут города с численностью населения до 100 тыс. человек.
Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.