Источник: в Москве задержали главного внештатного нарколога Минздрава Брюна
В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.
- РИА Новости
- © Максим Блинов
По информации источника, задержание проводило МВД.
С Брюном проводятся следственные действия, добавил он.
При этом источник ТАСС заявил, что Брюн задержан по делу о мошенничестве.
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