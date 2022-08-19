Источник: в Москве задержали главного внештатного нарколога Минздрава Брюна

В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

РИА Новости

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