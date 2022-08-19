Президентский фонд культурных инициатив начал принимать заявки на четвёртый творческий конкурс, на проведение которого дополнительно направлен 1 млрд рублей.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу фонда.

«За первые три конкурса мы увидели большой отклик креативных команд, в короткие сроки они предложили достаточно много проектов, готовых к реализации... Конкуренция достаточно высокая, заявочная кампания продлится всего три недели, ждём проекты из всех регионов нашей страны», — заявил генеральный директор фонда Роман Карманов.

Участвовать в конкурсе могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели, связанные с образовательными, культурными и просветительскими проектами.

Заявки принимаются до 12 сентября.

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