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Президентский фонд культурных инициатив начал принимать заявки на четвёртый творческий конкурс

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Президентский фонд культурных инициатив начал принимать заявки на четвёртый творческий конкурс, на проведение которого дополнительно направлен 1 млрд рублей.
Президентский фонд культурных инициатив начал принимать заявки на четвёртый творческий конкурс
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу фонда.

«За первые три конкурса мы увидели большой отклик креативных команд, в короткие сроки они предложили достаточно много проектов, готовых к реализации... Конкуренция достаточно высокая, заявочная кампания продлится всего три недели, ждём проекты из всех регионов нашей страны», — заявил генеральный директор фонда Роман Карманов.

Участвовать в конкурсе могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели, связанные с образовательными, культурными и просветительскими проектами.

Заявки принимаются до 12 сентября.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО.

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