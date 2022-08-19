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Среднегодовой пробег легковых автомобилей в России составил 18,7 тысяч километров в 2022 году

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Среднегодовой пробег легковых автомобилей в России составил 18,7 тыс. км в 2022 году.
Среднегодовой пробег легковых автомобилей в России составил 18,7 тысяч километров в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Rattanakun Thongbun / EyeEm

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал Drom.ru.

По данным экспертов, среднегодовой пробег в 2022 году превысил показатели аналогичного исследования 2019 года на 2,7 тыс. км.

Подсчёт сделан на основе анализа 400 тыс. объявлений о продаже машин в возрасте до пяти лет, за исключением автомобилей с признаками скрученного пробега.

Лидерами по среднегодовому пробегу оказались владельцы Lada Largus (25,15 тыс. км).

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.

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