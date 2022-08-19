Автоэксперт Попов высказался о процессе переоборудования машины с бензинового топлива на газ

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов высказался о процессе переоборудования машины с бензинового топлива на газ.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что это не является технически сложной процедурой — нужны небольшие инженерные доработки и установка штуцера для зарядки баллона.

Вместе с тем, отметил эксперт, некоторые трудности могут возникнуть у владельцев кроссоверов с маленькими багажниками.

Как добавил Попов, отечественным производителям стоит выпускать легковые машины, уже переоборудованные для использования газа в качестве топлива.

Ранее Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.