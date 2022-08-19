военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дюмин представил Мантурову промышленный потенциал Тульской области

Короткая ссылка
Зампред правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров прибыл в Тульскую область с рабочей поездкой.
Дюмин представил Мантурову промышленный потенциал Тульской области
  • © tularegion.ru

Об этом сообщает «Тульская Служба Новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Вице-премьер Мантуров и губернатор Дюмин обсудили вопросы сотрудничества и ряд инвестпроектов.

Как отметил глава Минпромторга, в целом у Тульской области в индустриальном плане есть большие перспективы.

Дюмин, со своей стороны, выразил благодарность федеральным властям за поддержку ключевых отраслей, принятие мер по стабилизации экономики.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить