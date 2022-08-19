Дюмин представил Мантурову промышленный потенциал Тульской области

Зампред правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров прибыл в Тульскую область с рабочей поездкой.

Об этом сообщает «Тульская Служба Новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Вице-премьер Мантуров и губернатор Дюмин обсудили вопросы сотрудничества и ряд инвестпроектов.

Как отметил глава Минпромторга, в целом у Тульской области в индустриальном плане есть большие перспективы.

Дюмин, со своей стороны, выразил благодарность федеральным властям за поддержку ключевых отраслей, принятие мер по стабилизации экономики.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.