Минюст России признал три организации из Канады нежелательными на территории страны

Минюст включил ряд канадских неправительственных организаций в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

Согласно заявлению ведомства, к ним относятся «Канадский украинский конгресс» (Ukrainian Canadian Congress), «Институт Макдональда-Лорье» (Macdonald-Laurier Institute) и «Украинская национальная федерация Канады» (Ukrainian National Federation of Canada).

Организации включены в соответствующий перечень на основании решения первого заместителя Генпрокурора России по ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».