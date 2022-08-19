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В Мурманской области рассказали о выставках от форума «Армия-2022» на трёх площадках

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В Мурманской области стартовали выставки от военно-технического форума «Армия-2022» на трёх площадках. Мероприятия продлятся до 21 августа.
В Мурманской области рассказали о выставках от форума «Армия-2022» на трёх площадках
  • РИА Новости

Об этом пишет Nord-News.

Выставки развёрнуты на трёх площадках: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в посёлке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» СФ возле посёлка Кильдинстрой под Мурманском.

В парке «Патриот» пройдёт выставка современного вооружения береговых и инженерных войск, ПВО и беспилотной авиации СФ, а также исторической бронетанковой и автомобильной техники.

Также 20 августа в штабе СФ в рамках научно-деловой программы форума будет проведена военно-научная конференция по теме комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».

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