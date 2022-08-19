В Крыму планируется строительство трёх заводов по обращению с ТКО
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Общая мощность трёх заводов будет составлять 860 тыс. т в год, а объём инвестиций — 8,3 млрд рублей. Доля отечественного оборудования на заводах превысит 80%. Кроме того, построенные объекты позволят создать более 1 тыс. рабочих мест», — прокомментировал Буцаев.
Строительство комплексов в двух районах начнётся уже в этом году, строительство третьего объекта планируется в первой половине 2023 года.
Строительство будет производиться за счёт средств федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».
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