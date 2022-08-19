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В Крыму планируется строительство трёх заводов по обращению с ТКО

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Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и глава Республики Крым Сергей Аксёнов провели совещание по вопросу проектирования трёх комплексных объектов по обращению с ТКО на территории региона.
В Крыму планируется строительство трёх заводов по обращению с ТКО
  • Gettyimages.ru
  • © Makiko Tanigawa

Об этом сообщает телеканал «360».

«Общая мощность трёх заводов будет составлять 860 тыс. т в год, а объём инвестиций — 8,3 млрд рублей. Доля отечественного оборудования на заводах превысит 80%. Кроме того, построенные объекты позволят создать более 1 тыс. рабочих мест», — прокомментировал Буцаев.

Строительство комплексов в двух районах начнётся уже в этом году, строительство третьего объекта планируется в первой половине 2023 года.

Строительство будет производиться за счёт средств федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области ликвидировали 476 незаконных свалок с начала этого года.

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