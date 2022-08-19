Космонавт Крикалёв рассказал, что узнал о путче 1991 года на орбите

Герой Советского Союза, Герой России, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв рассказал, как узнал о госперевороте в России 19 августа 1991 года.

В интервью изданию «Петербургский дневник» космонавт сообщил, что в тот период находился на орбите вместе с коллегой Анатолием Арцебарским и британским космонавтом-исследователем Хелен Шармен.

«У космонавтов на орбите каждый день бывает несколько сеансов связи с Центром управления полётами. И на первом сеансе связи нас предупредили, что сейчас передадут важное сообщение, и зачитали обращение Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Путч был для нас большой неожиданностью... Мы были обеспокоенны, потому что любая турбулентность влияет и на людей на Земле, и на программу полётов, на коллег, с которыми мы работаем», — уточнил Крикалёв.

По его словам, никто из экипажа не ожидал, что события продлятся всего несколько дней.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Радио 1» рассказал о существенных отличиях новой орбитальной станции, представленной «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», от МКС.