военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Космонавт Крикалёв рассказал, что узнал о путче 1991 года на орбите

Короткая ссылка
Герой Советского Союза, Герой России, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв рассказал, как узнал о госперевороте в России 19 августа 1991 года.
Космонавт Крикалёв рассказал, что узнал о путче 1991 года на орбите
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

В интервью изданию «Петербургский дневник» космонавт сообщил, что в тот период находился на орбите вместе с коллегой Анатолием Арцебарским и британским космонавтом-исследователем Хелен Шармен.

«У космонавтов на орбите каждый день бывает несколько сеансов связи с Центром управления полётами. И на первом сеансе связи нас предупредили, что сейчас передадут важное сообщение, и зачитали обращение Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Путч был для нас большой неожиданностью... Мы были обеспокоенны, потому что любая турбулентность влияет и на людей на Земле, и на программу полётов, на коллег, с которыми мы работаем», — уточнил Крикалёв.

По его словам, никто из экипажа не ожидал, что события продлятся всего несколько дней.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Радио 1» рассказал о существенных отличиях новой орбитальной станции, представленной «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», от МКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить