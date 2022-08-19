Более 1500 жителей Подмосковья прошли бесплатное обучение по IT-направлениям

Более 1500 жителей Подмосковья прошли бесплатное обучение в сферах IT, интернет-маркетинга и по другим направлениям в рамках национального проекта «Демография».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сфера IT и интернет-маркетинг в топе программ обучения среди жителей Подмосковья. Женщины с детьми дошкольного возраста активнее всего выбирают сферу интернет-маркетинга и работу на маркетплейсах. В данный момент обучаются почти 3 тыс. жительниц региона, 1 тыс. из них уже завершили обучение», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Обучение про программе бесплатное и проводится для ряда категорий жителей региона. Все программы обучения доступны на портале «Работа в России».

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки сообщало, что в Московской области запустили образовательную программу «Женский бизнес. Хочу. Могу. Делаю».