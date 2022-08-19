В Приморье экипажи ВВО отработали ведение воздушного боя

Экипажи современных Су-30СМ и МиГ-31БМ Восточного военного округа (ВВО) отработали воздушный бой в Приморском крае.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Лётчики истребительной авиации выполнили учебно-боевые задачи по прикрытию объектов инфраструктуры от ударов с воздуха.

Перед взлётом лётный состав отработал нормативы по оперативной подготовке самолётов и подъёму в воздух. Также было отработано ведение воздушной разведки.

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