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В Приморье экипажи ВВО отработали ведение воздушного боя

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Экипажи современных Су-30СМ и МиГ-31БМ Восточного военного округа (ВВО) отработали воздушный бой в Приморском крае.
В Приморье экипажи ВВО отработали ведение воздушного боя
  • © mil.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Лётчики истребительной авиации выполнили учебно-боевые задачи по прикрытию объектов инфраструктуры от ударов с воздуха.

Перед взлётом лётный состав отработал нормативы по оперативной подготовке самолётов и подъёму в воздух. Также было отработано ведение воздушной разведки.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области прошли учения морских пехотинцев Балтийского флота со стрельбами.

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