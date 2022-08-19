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В Хабаровском крае стартовал форум «Армия-2022»

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Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв открыл в регионе военно-технический форум «Армия-2022» совместно с врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-майором Григорием Тюриным.
В Хабаровском крае стартовал форум «Армия-2022»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом пишет transsibinfo.com.

«Неслучайно главная площадка форума на Дальнем Востоке — в столице Хабаровского края. Это признание нашего вклада в укрепление обороноспособности страны», — прокомментировал событие Дегтярёв.

По его словам, на действующей экспозиции «есть что посмотреть».

Военные среди прочего расскажут о действующих образцах техники, которые стоят сегодня на вооружении российской армии.

Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».

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