В Хабаровском крае стартовал форум «Армия-2022»
- РИА Новости
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Об этом пишет transsibinfo.com.
«Неслучайно главная площадка форума на Дальнем Востоке — в столице Хабаровского края. Это признание нашего вклада в укрепление обороноспособности страны», — прокомментировал событие Дегтярёв.
По его словам, на действующей экспозиции «есть что посмотреть».
Военные среди прочего расскажут о действующих образцах техники, которые стоят сегодня на вооружении российской армии.
Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».