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В Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка получения грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций — победителей конкурса «Москва — добрый город».
В Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

Новое постановление также подразумевает отмену обязательного софинансирования со стороны НКО: грантополучатели не должны будут вкладывать свои финансовые, материальные и иные ресурсы. Нововведение позволит расширить круг участников конкурса.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, приём заявок на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) закончился 8 июля.

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