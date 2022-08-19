В Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка получения грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций — победителей конкурса «Москва — добрый город».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

Новое постановление также подразумевает отмену обязательного софинансирования со стороны НКО: грантополучатели не должны будут вкладывать свои финансовые, материальные и иные ресурсы. Нововведение позволит расширить круг участников конкурса.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, приём заявок на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) закончился 8 июля.