Юрист Семёнов посоветовал заключать договор при аренде жилья

Старший преподаватель кафедры предпринимательского права УрГЮУ Виктор Семёнов рассказал, что перед арендой жилья необходимо заключить договор и удостовериться, является ли арендодатель собственником квартиры.

В беседе с URA.RU Семёнов сказал, что проверить эту информацию можно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В случае, если арендодатель не является собственником жилья, необходимо проверить его полномочия.

Также Семёнов посоветовал проверить, если ли у третьих лиц права проживать в арендуемой вами недвижимости.

Важно заключать с владельцем квартиры письменный договор с указанием срока, стоимости, а также информации о том, кто и кому сдает жильё. Обычно такой договор заключают на 11 месяцев.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье с начала 2022 года из аварийного жилья расселили более 2,6 тыс. человек.