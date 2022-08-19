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Юрист Семёнов посоветовал заключать договор при аренде жилья

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Старший преподаватель кафедры предпринимательского права УрГЮУ Виктор Семёнов рассказал, что перед арендой жилья необходимо заключить договор и удостовериться, является ли арендодатель собственником квартиры.
Юрист Семёнов посоветовал заключать договор при аренде жилья
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

В беседе с URA.RU Семёнов сказал, что проверить эту информацию можно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

В случае, если арендодатель не является собственником жилья, необходимо проверить его полномочия.

Также Семёнов посоветовал проверить, если ли у третьих лиц права проживать в арендуемой вами недвижимости. 

Важно заключать с владельцем квартиры письменный договор с указанием срока, стоимости, а также информации о том, кто и кому сдает жильё. Обычно такой договор заключают на 11 месяцев.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье с начала 2022 года из аварийного жилья расселили более 2,6 тыс. человек.

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