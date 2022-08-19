Юрист Беглова перечислила необходимые для сделок с квартирами документы

Член Ассоциации юристов России, партнёр юридической фирмы «Ялилов и партнёры» Гульнара Беглова сообщила, что для сделок с недвижимым имуществом необходимо иметь определённый набор документов.

В интервью «Российской газете» Беглова рассказала, что документы на недвижимое имущество принято делить на правоустанавливающие и правоподтверждающие.

К первым относятся договоры купли-продажи, мены, дарения, договор долевого участия в строительстве и прочие, а основным правоподтверждающим документом является свежая выписка из ЕГРН.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье с начала 2022 года из аварийного жилья расселили более 2,6 тыс. человек.