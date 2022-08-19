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Замглавы Минпромторга Евтухов: ушедшие из России компании вряд ли смогут вернуться

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Статс-секретарь, замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ушедшие из России западные компании вряд ли смогут вернуться.
Замглавы Минпромторга Евтухов: ушедшие из России компании вряд ли смогут вернуться
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

При этом он отметил, что нельзя сказать, что уходят многие.

«Кто-то немного меняет бренд, схему работы, привносят новые дизайнерские решения. Россия, во-первых, хороший рынок, во-вторых, с нами выгодно работать», — сказал Евтухов РИА Новости.

По его словам, сами компании очень редко (лишь в единичных случаях) уходят насовсем и с политическими заявлениями.

«В целом никакой трагедии в происходящем нет. Рынок не терпит пустоты, в том числе российский... И ушедшему вернуться в прежнюю нишу будет гораздо сложнее, а то и невозможно», — заявил Евтухов.

Ранее сообщалось, что швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli полностью покинет Россию, однако будет поддерживать сотрудников компании, находящихся в стране.

Также американская компания Starbucks Corp., которой принадлежит сеть кофеен Starbucks, приняла решение уйти с российского рынка.

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