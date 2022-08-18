Космонавт Шкаплеров посетил школу имени Гагарина в Крыму
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Крым 24».
Вместе с зампредом комитета Госсовета республики по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерием Аксёновым Шкаплеров осмотрел школу, в которой обучаются 186 человек.
Руководство учебного заведения планирует открыть тематический музей космонавтики.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Радио 1» рассказал о существенных отличиях новой орбитальной станции, представленной «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», от МКС.