Космонавт Шкаплеров посетил школу имени Гагарина в Крыму

Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров посетил Ивановскую школу имени Юрия Гагарина в Крыму.

Об этом сообщает «Крым 24».

Вместе с зампредом комитета Госсовета республики по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерием Аксёновым Шкаплеров осмотрел школу, в которой обучаются 186 человек.

Руководство учебного заведения планирует открыть тематический музей космонавтики.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Радио 1» рассказал о существенных отличиях новой орбитальной станции, представленной «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», от МКС.