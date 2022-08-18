На форуме «Армия-2022» пройдёт историческая реконструкция боёв времён Великой Отечественной войны

На форуме «Армия-2022» состоится историческая реконструкция боёв времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт правительства Ростовской области.

На территории парка «Патриот» в Неклиновском районе представят реконструкцию освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков. Она запланирована на 21 августа.

В мероприятии примут участие около 250 человек.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.