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На форуме «Армия-2022» пройдёт историческая реконструкция боёв времён Великой Отечественной войны

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На форуме «Армия-2022» состоится историческая реконструкция боёв времён Великой Отечественной войны.
На форуме «Армия-2022» пройдёт историческая реконструкция боёв времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт правительства Ростовской области.

На территории парка «Патриот» в Неклиновском районе представят реконструкцию освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков. Она запланирована на 21 августа.

В мероприятии примут участие около 250 человек.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.

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