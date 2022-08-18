Число выданных автокредитов в июле выросло на 16%
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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Рост числа выдачи автокредитов отмечается четвёртый месяц подряд, но количество таких займов по-прежнему ниже, чем в 2021 году.
В частности, в июле прошлого года было оформлено 88,4 тыс. автокредитов, что на 47,1% больше, чем в июле 2022-го.
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