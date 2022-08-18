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Число выданных автокредитов в июле выросло на 16%

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Количество выданных автокредитов в России в июле 2022 года выросло на 16% по сравнению с июнем. Оформлено 46,8 тыс. таких ссуд.
Число выданных автокредитов в июле выросло на 16%
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Рост числа выдачи автокредитов отмечается четвёртый месяц подряд, но количество таких займов по-прежнему ниже, чем в 2021 году.

В частности, в июле прошлого года было оформлено 88,4 тыс. автокредитов, что на 47,1% больше, чем в июле 2022-го.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.

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