Число выданных автокредитов в июле выросло на 16%

Количество выданных автокредитов в России в июле 2022 года выросло на 16% по сравнению с июнем. Оформлено 46,8 тыс. таких ссуд.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Рост числа выдачи автокредитов отмечается четвёртый месяц подряд, но количество таких займов по-прежнему ниже, чем в 2021 году.

В частности, в июле прошлого года было оформлено 88,4 тыс. автокредитов, что на 47,1% больше, чем в июле 2022-го.

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