Автоэксперт Кадаков рассказал, какие машины считаются семейными

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, какие автомобили считаются семейными.

«Всё зависит от ценового сегмента. Для кого-то в топ-5 войдёт «Нива» или Audi Q5», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, самые популярные машины — это Kia Sportage, Nissan Qashqai, Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

«Все они подходят для категории семейных авто. Это топ продаж и интереса россиян», — добавил Кадаков.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.