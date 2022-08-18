Автоэксперт Кадаков рассказал, какие машины считаются семейными
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«Всё зависит от ценового сегмента. Для кого-то в топ-5 войдёт «Нива» или Audi Q5», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, самые популярные машины — это Kia Sportage, Nissan Qashqai, Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.
«Все они подходят для категории семейных авто. Это топ продаж и интереса россиян», — добавил Кадаков.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.