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Автоэксперт Кадаков рассказал, какие машины считаются семейными

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, какие автомобили считаются семейными.
Автоэксперт Кадаков рассказал, какие машины считаются семейными
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Всё зависит от ценового сегмента. Для кого-то в топ-5 войдёт «Нива» или Audi Q5», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, самые популярные машины — это Kia Sportage, Nissan Qashqai, Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

«Все они подходят для категории семейных авто. Это топ продаж и интереса россиян», — добавил Кадаков.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.

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