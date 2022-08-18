В Орловской области произошло обрушение крыши спортзала в техникуме

Следователи возбудили уголовное дело в связи с обрушением крыши спортзала в Орловском техникуме агробизнеса и сервиса.

Об этом сообщает СК по Орловской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши спортивного зала филиала №1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в заявлении.

Предварительно установлено, что 13 августа в городе Болхов произошло обрушение крыши спортивного зала техникума на площади около 200 кв. м.

Отмечается, что должностные лица техникума не осуществляли контроль за состоянием здания, не проводили обследование на предмет необходимости капитального ремонта здания, не направляли проектно-сметную документацию для проведения капремонта здания в Департамент образования Орловской области.

12 августа в Советском округе Омска произошёл обвал стены жилого дома — с первого по пятый этаж. Площадь обрушения составила примерно 200 кв. м.