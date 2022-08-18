военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Орловской области произошло обрушение крыши спортзала в техникуме

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело в связи с обрушением крыши спортзала в Орловском техникуме агробизнеса и сервиса.
В Орловской области произошло обрушение крыши спортзала в техникуме
  • РИА Новости

Об этом сообщает СК по Орловской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши спортивного зала филиала №1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в заявлении.

Предварительно установлено, что 13 августа в городе Болхов произошло обрушение крыши спортивного зала техникума на площади около 200 кв. м.

Отмечается, что должностные лица техникума не осуществляли контроль за состоянием здания, не проводили обследование на предмет необходимости капитального ремонта здания, не направляли проектно-сметную документацию для проведения капремонта здания в Департамент образования Орловской области.

12 августа в Советском округе Омска произошёл обвал стены жилого дома — с первого по пятый этаж. Площадь обрушения составила примерно 200 кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить