Delivery Club оштрафовали на 80 тысяч рублей за утечку персональных данных
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Савёловского суда Москвы.
«ООО «Деливери клаб» назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей», — сказал собеседник.
Как уточняет агентство, по ч. 1 ст. 13.11 КоАП России сервису грозил штраф от 60 до 100 тыс. рублей.
Ранее мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве вновь оштрафовал на 60 тыс. рублей компанию «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей.