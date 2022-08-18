Delivery Club оштрафовали на 80 тысяч рублей за утечку персональных данных

Судебный участок района Аэропорт в Москве оштрафовал на 80 тыс. рублей сервис доставки еды Delivery Club за утечку персональных данных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Савёловского суда Москвы.

«ООО «Деливери клаб» назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей», — сказал собеседник.

Как уточняет агентство, по ч. 1 ст. 13.11 КоАП России сервису грозил штраф от 60 до 100 тыс. рублей.

Ранее мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве вновь оштрафовал на 60 тыс. рублей компанию «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей.