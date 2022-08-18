В Подмосковье запустили образовательный проект «Женский бизнес»

В Московской области запустили образовательную программу «Женский бизнес. Хочу. Могу. Делаю».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано порядка 400 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, где трудоустроено свыше 1,6 млн жителей региона. Приятно, что руководителями почти 50% подмосковных компаний МСП являются женщины», — заявила зампред областного правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

По её словам, образовательный проект поможет предпринимательницам получить новый опыт.

Программа стартует 3 сентября.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.