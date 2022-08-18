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Во Владимирской области бушуют шесть лесных пожаров

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Шесть очагов лесных пожаров зафиксировано во Владимирской области.
Во Владимирской области бушуют шесть лесных пожаров
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом ТАСС сказали в пресс-службе МЧС России по итогам совещания главы ведомства Александра Куренкова с местными властями.

«Все очаги природных и ландшафтных пожаров в регионе находятся под контролем. Сейчас зафиксировано шесть очагов лесных пожаров, выполняются все действия по их оперативной ликвидации», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что из-за сложной обстановки с пожарами решено было перенести открытие сезона охоты.

Ранее сообщалось, что Куренков прибыл во Владимирскую область в связи с природным пожаром в регионе.

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