Во Владимирской области бушуют шесть лесных пожаров

Шесть очагов лесных пожаров зафиксировано во Владимирской области.

Об этом ТАСС сказали в пресс-службе МЧС России по итогам совещания главы ведомства Александра Куренкова с местными властями.

«Все очаги природных и ландшафтных пожаров в регионе находятся под контролем. Сейчас зафиксировано шесть очагов лесных пожаров, выполняются все действия по их оперативной ликвидации», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что из-за сложной обстановки с пожарами решено было перенести открытие сезона охоты.

Ранее сообщалось, что Куренков прибыл во Владимирскую область в связи с природным пожаром в регионе.